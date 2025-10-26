Вінісіус зірвався на Алонсо через заміну в матчі з Барселоною
Вінісіус Жуніор
Getty Images
Один з лідерів Реала Вінісіус Жуніор не зміг стримати розчарування та зірвався через заміну в матч проти Барселони.
Бразилець залишив поле на 72-й хвилині матчу – замість нього на полі з'явився Родріго. Вінгер не зрозумів цього рішення Алонсо та почав висловлювати невдоволення ще на полі.
Згодом Вінісіус продовжив обурюватись вже на лаві для запасних, не реагуючи на традиційні привітання тренерів та партнерів по команді. Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Реала з рахунком 2:1.
Цього сезону хавбек зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Реал готовий продати Вінісіуса вже цієї зими.