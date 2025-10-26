Нереалізований пенальті Мбаппе не завадив Реалу переграти Барселону в дербі

У неділю, 26 жовтня, відбулись матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

У першому поєдинку ігрового дня Леванте та Мальорка зіграли як справжні сусіди по турнірній таблиці – 1:1.

Згодом відбувся центральний матч туру між Барселоною та Реалом. У першому таймі арбітр не призначив пенальті за фол Ямаля на Вінісіусі – вінгер завадив бразильцю завдати удар, встромивши ноги в його ногу, але арбітри ВАР визначили це як гру в м'яч.

Згодом Кіліан Мбаппе – француз скористався відскоком від Гюлера та ударом із-за меж карного майданчика пробив точно під стійку – арбітри зафіксували офсайд. Втім, саме француз відкрив рахунок у матчі – форвард скористався пасом Беллінгема та низом вразив ворота Щенсного.

У середині другого тайму Фермін Лопес отримав м'яч перед воротами Куртуа після пасу Рашфорда та зрівняв рахунок. Втім, на перерву команди пішли все ж за переваги мадридців – Мілітао зробив скидку на Беллінгема, а англієць не схибив із вбивчої позиції.

На початку другого тайму Реал заробив право пробити пенальті після гри рукою від Гарсії, проте удар Мбаппе витягнув Щенсний.

Команди продовжили атакувати, а Беллінгем знову забив Куртуа, проте зробив це з офсайду. Хансі Флік намагався врятувати матч низкою замін, але "вершкові" відстояли результат. Відзначимо також бурхливу реакцію Вінісіуса на рішення Алонсо випустити замість нього Родріго на 72-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 26 жовтня

Реал – Барселона 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Мбаппе, 22, 1:1 – Лопес, 38, 2:1 – Беллінгем, 43

Видалення: Педрі, 90+10

Мальорка – Леванте 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Етта Ейонг, 22, 1:1 – Маффео, 79

Standings provided by Sofascore

У завершальних матчах дня Осасуна прийматиме Сельту, а Райо Вальєкано зустрінеться з Алавесом.

Напередодні Жирона не змогла втримати перемогу над Алавесом, а Вільярреал здолав Валенсію.