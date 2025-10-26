Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нереалізований пенальті Мбаппе не завадив Реалу переграти Барселону в дербі

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 19:22
Нереалізований пенальті Мбаппе не завадив Реалу переграти Барселону в дербі
Реал Мадрид

У неділю, 26 жовтня, відбулись матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

У першому поєдинку ігрового дня Леванте та Мальорка зіграли як справжні сусіди по турнірній таблиці – 1:1.

Згодом відбувся центральний матч туру між Барселоною та Реалом. У першому таймі арбітр не призначив пенальті за фол Ямаля на Вінісіусі – вінгер завадив бразильцю завдати удар, встромивши ноги в його ногу, але арбітри ВАР визначили це як гру в м'яч.

Згодом Кіліан Мбаппе – француз скористався відскоком від Гюлера та ударом із-за меж карного майданчика пробив точно під стійку – арбітри зафіксували офсайд. Втім, саме француз відкрив рахунок у матчі – форвард скористався пасом Беллінгема та низом вразив ворота Щенсного.

У середині другого тайму Фермін Лопес отримав м'яч перед воротами Куртуа після пасу Рашфорда та зрівняв рахунок. Втім, на перерву команди пішли все ж за переваги мадридців – Мілітао зробив скидку на Беллінгема, а англієць не схибив із вбивчої позиції.

На початку другого тайму Реал заробив право пробити пенальті після гри рукою від Гарсії, проте удар Мбаппе витягнув Щенсний.

Команди продовжили атакувати, а Беллінгем знову забив Куртуа, проте зробив це з офсайду. Хансі Флік намагався врятувати матч низкою замін, але "вершкові" відстояли результат. Відзначимо також бурхливу реакцію Вінісіуса на рішення Алонсо випустити замість нього Родріго на 72-й хвилині.

Читайте також :
Відео Фото Вінісіус зірвався на Алонсо через заміну в матчі з Барселоною

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
9 тур, 26 жовтня

Реал – Барселона 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Мбаппе, 22, 1:1 – Лопес, 38, 2:1 – Беллінгем, 43

Видалення: Педрі, 90+10

Мальорка – Леванте 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Етта Ейонг, 22, 1:1 – Маффео, 79

Standings provided by Sofascore

У завершальних матчах дня Осасуна прийматиме Сельту, а Райо Вальєкано зустрінеться з Алавесом.

Напередодні Жирона не змогла втримати перемогу над Алавесом, а Вільярреал здолав Валенсію.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леванте Мальорка Реал Мадрид

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Ла Ліга. Жирона Циганкова та Ваната не втримала вольову перемогу над Ов’єдо, Вільярреал переграв Валенсію
Ванат і Циганков отримали низькі оцінки за матч проти Ов’єдо
Циганков і Ванат – у основі Жирони на матч проти Ов’єдо
Ярмолюк проти Ліверпуля, реабілітація Забарного, Ванат та Циганков у гонитві за другою перемогою Жирони
Перемога імені Оярсабаля: Севілья програла Реалу Сосьєдад у Ла Лізі

Останні новини