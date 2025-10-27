"Я йду з команди". Розшифровано сварку Вінісіуса та Хабі Алонсо

Зірковий бразильський вінгер Вінісіус Жуніор погрожував піти із Реала під час своєї сварки з головним тренером команди Хабі Алонсо.

Про це повідомляє The Athletic, який по відео розшифрував перепалку гравця та тренера.

Нагадаємо, на 72 хвилині Ель Класіко проти Барселони (26 жовтня) Хабі Алонсо вирішив замінити Вінісіуса та випустити замість нього іншого бразильця, Родріго Гоеса. Вінісіусу таке рішення не сподобалося.

Andriy Lunin calmando a Vinicius Jr 🤍 pic.twitter.com/pF7DEU6mxN — MT2 (@madrid_total2) October 26, 2025

Бразилець 5 разів запитав у тренера "Мене?!". Алонсо поведінка гравця роздратувала, він відповів лише "Досить, Віні, чорт забирай!".

Після цього Вінісіус видав гнівну тираду на адресу тренера:

"Щоразу мене. Я йду з команди. Буде краще, якщо я піду", – заявив Вінісіус і пішов у підтрибунне приміщення.

Повернувшись на лаву запасних, Вінісіус продовжив нервувати, не реагуючи на привітання тренерів і партнерів. У цей момент спокій у команді допоміг відновити Андрій Лунін – український воротар підійшов до бразильця, обійняв його та намагався заспокоїти.

Нагадаємо, Реал здобув перемогу над Барселоною (2:1) та збільшив відрив від каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги.