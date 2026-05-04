Усі розділи
Скандальний лідер Реала зробив гучну заяву після "сухої" перемоги у Ла Лізі

Софія Кулай — 4 травня 2026, 11:13
Лівий вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор зробив відверту заяву щодо свого майбутнього у мадридському Реалі та боротьби клубу за чемпіонство Ла Ліги у поточному сезоні-2025/26.

Один із лідерів "вершкових" наголосив, що команда спробує повернути собі першу позицію у турнірній таблиці іспанської першості.

"До смерті з цим клубом. Треба продовжувати! Ми повернемося на вершину", – написав футболіст.

3 травня "Королівський клуб" вперше від 11 березня зіграв "сухий" матч та оформив перемогу над Еспаньйолом 2:0. Дубль у складі мадридців оформив якраз Вінісіус.

У цьому сезоні скандальний бразилець, у якого контракт із Реалом до кінця червня 2027-го, вже забив 1 гол та 14 асистів у 50-ти іграх. 

Відзначимо, що після 34-х турів Барселона продовжує утримувати лідерство у таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 88 балів. Відрив від другого мадридського Реала складає 11 очок.

У наступному турі уболівальники насолодяться Ель Класіко Барселона – Реал. Принципове протистояння відбудеться 10 травня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що команда Гансі Фліка у цьому турі обіграла Осасуну 2:1.

Раніше головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа прокоментував перемогу над Еспаньйолом.

