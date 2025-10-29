Вінісіус виступив із вибаченнями за свою істерику на матчі проти Барселони

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор виступив із заявою щодо своєї поведінки під час матчу проти Барселони в Ла Лізі.

Бразилець опублікував звернення у своїх соцмережах.

"Сьогодні я хочу перепросити перед усіма вболівальниками Реала за мою реакцію, коли мене замінили в Класико. Як я вже зробив особисто під час сьогоднішнього тренування, я також хочу ще раз перепросити перед своїми товаришами по команді, клубом та президентом публічно.

Іноді моя пристрасть бере гору: я завжди хочу перемагати та допомагати своїй команді. Моя змагальна натура випливає з любові, яку я відчуваю до цього клубу та всього, що він уособлює. Я обіцяю продовжувати боротися кожної секунди на благо мадридського Реала, як я робив це з першого дня", – написав Вінісіус.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Нагадаємо, Вінісіус залишив поле на 72-й хвилині матчу – замість нього на полі з'явився Родріго. Вінгер не зрозумів цього рішення Алонсо та почав висловлювати невдоволення ще на полі – гравець декілька разів перепитав, чи його змінюють, потім сміявся та кричав. Жуніор продовжив свій емоційний сплеск вже на лаві для запасних, ігноруючи при цьому самого Алонсо.

Цього сезону хавбек зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що у цьому конфлікті керівництво клуб стало на сторону Хабі Алонсо.