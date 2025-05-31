Девіс назвав терміни відновлення від травми

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс назвав орієнтовану дату відновлення від розриву хрестоподібних зв’язок.

Цитує гравця Bayern & Germany.

"Сподіваюсь, у листопаді. Такий план", – сказав Девіс.

24-річний захисник травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США (2:1). За підсумками обстеження у канадського фулбека діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна, через що футболіст більше не вийде на поле в цьому сезоні.

Раніше агент Девіса звинуватив тренерський штаб збірної Канади у травмі свого клієнта.

Нагадаємо, що березні гравець підписав новий довгостроковий контракт із Баварією. За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенбурга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримав виплату за підписання нової угоди та різні додаткові бонуси.