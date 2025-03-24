Лідер Баварії травмувався у матчі за національну збірну

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс отримав травму у грі за національну збірну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець у стартовому складі розпочав матч за третє місце у Лізі націй КОНКАКАФ проти США (2:1), але вже на 12-й хвилині його замінили. Серйозності пошкодження Девіса наразі невідома.

🚨🇨🇦 Alphonso Davies leaves the pitch with ankle injury after 11 minutes for Canada. pic.twitter.com/omgWvlBYcE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025

У поточному сезоні на рахунку гравця 31 матч за Баварію у всіх турнірах, в яких він відзначився 3 голами та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні канадець підписав нову угоду з мюнхенським клубом, яка розрахована до 30 червня 2030 року. За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенбурга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримає виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси.