Харлан: Медалі Парижа облазять, але звання олімпійського чемпіона ніхто не забере

Олімпійська чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан у коментарі кореспонденту Чемпіона Станіславу Лисаку розповіла про якість медалей, які вона завоювала в Парижі.

"Звісно, така ж ситуація, медалі почали облазити. Бо всім вам показати, всі хочуть потримати, це дуже важливий момент, я вважаю. Але ви знаєте, що медалі завжди залишаться медалями, незалежно від того, як вони виглядають. І звання ніхто не забирає".

Також фехтувальниця порівняла себе теперішню і 16-річної давнини.

"16 років пройшло, зовсім інший час. У Пекіні ми були молоді, була дуже молода команда, а зараз — це дві різні людини. Я дуже рада, що у мене вийшло бути в команді протягом 16 років та привезти ще одне золото", — сказала Харлан після нагородження її як найкращої спортсменки липня, яку традиційно визначає НОК України.

Нагадаємо, дві медалі Харлан у Парижі (бронзова в особистих змаганнях і золота в командній першості) зробили її найтитулованішою спортсменкою в історії українського спорту.

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Також Харлан — єдина українська спортсменка, яка здобувала медалі на 4-х різних Олімпіадах.

Раніше партнерка по команді Харлан Юлія Бакастова заявила, що її олімпійська медаль почала облазити.