Таке не вдавалось нікому: Харлан увійшла в історію України на Олімпіаді

Фехтувальниця Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.

33-річна уродженка Миколаїва здобувала нагороди у 2008 (золото), 2012 (бронза), 2016 (бронза та срібло) та 2024 (бронза) роках. До українських спортсменів, які вигравали на трьох Іграх, відносяться Інна Осипенко-Радомська, Олена Костевич, Юрій Чебан та Руслана Таран.

Також Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.