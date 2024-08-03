Українська фехтувальниця Ольга Харлан стане найтитулованішою представницею України в історії олімпійських ігор, обійшовши Яну Клочкову.

33-річна уродженка Миколаєва здобувала нагороди у 2008 (золото), 2012 (бронза), 2016 (бронза та срібло) та 2024 (бронза) роках. На Іграх-2024 вона посіла третє місце в особистому турнірі шаблісток, після перемоги над Чой Су Йон із Південної Кореї.

Також у складі жіночої збірної з фехтування разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою вона здолала суперниць з Японії у Парижі-2024 з рахунком 45:31 та гарантувала шосту медаль у своїй кар'єрі.

У фіналі українки зустрінуться з Південною Кореєю, яка сенсаційно обіграла госопдарок змагань, Францію (45:36). Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Харлан стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах. До неї медалі на трьох Іграх вигравали: веслувальниця Інна Осипенко-Радомська, стрільчиня Олена Костевич, веслувальник Юрій Чебан та яхтсменка Руслана Таран.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.