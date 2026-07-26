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Свічкар поступився росіянину у битві за чвертьфінал ЧС-2026

Олександр Булава — 26 липня 2026, 10:15
Свічкар поступився росіянину у битві за чвертьфінал ЧС-2026
Роман Свічкар
FIE

Український шпажист Роман Свічкар завершив боротьбу в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з фехтування у раунді плейоф, який триває у Гонконгу.

В 1/8 фіналу представник України поступився росіянину Дмитру Швєлідзе – 10:15.

Нагадаємо, в 1/32 фіналу Свічкар упевнено переміг ексросіянина Вадима Анохіна (Узбекистан) з рахунком 15:11, а в наступному раунді здолав іспанця Мануеля Бархеса – 10:9 на пріоритеті.

Нагадаємо, що напередодні Давид Кніжник виступив у раунді плейоф в особистих змагань серед чоловіків на рапірі. Він в 1/32 фіналу поступився чинному чемпіону Європи.

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