Свічкар поступився росіянину у битві за чвертьфінал ЧС-2026

Український шпажист Роман Свічкар завершив боротьбу в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з фехтування у раунді плейоф, який триває у Гонконгу.

В 1/8 фіналу представник України поступився росіянину Дмитру Швєлідзе – 10:15.

Нагадаємо, в 1/32 фіналу Свічкар упевнено переміг ексросіянина Вадима Анохіна (Узбекистан) з рахунком 15:11, а в наступному раунді здолав іспанця Мануеля Бархеса – 10:9 на пріоритеті.

Нагадаємо, що напередодні Давид Кніжник виступив у раунді плейоф в особистих змагань серед чоловіків на рапірі. Він в 1/32 фіналу поступився чинному чемпіону Європи.