Свічкар пробився в 1/8 фіналу чемпіонату світу з фехтування

Українські шпажисти Роман Свічкар і Нікіта Кошман виступили в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з фехтування у раунді плейоф.

Чинний бронзовий призер Кошман не зміг подолати 1/32 фіналу, поступившись віцечемпіону Європи у складі збірної Франції Полю Фортену. Поєдинок завершився з рахунком 10:15.

Натомість Свічкар упевнено здолав ексросіянина Вадима Анохіна, який представляє Узбекистан. Українець зі старту захопив перевагу та довів зустріч до підсумкової перемоги 15:11.

В 1/16 фіналу харків'янину протистояв іспанець Мануель Бархес. Українець у дуже непростій сутичці на пріоритеті тріумфував із рахунком 10:9. Його наступним суперником стане росіянин Дмітрій Швелідзе.

Зазначимо, що цього дня також змагаються українські шаблістки. До 1/16 фіналу із чотирьох представниць "синьо-жовтих" пробилась тільки олімпійська чемпіонка Аліна Комащук.

Нагадаємо, що напередодні Давид Кніжник виступив у раунді плейоф в особистих змагань серед чоловіків на рапірі. Він в 1/32 фіналу поступився чинному чемпіону Європи.