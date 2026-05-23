Свічкар посів 6 місце на етапі Кубку світу у Берні, програвши у чвертьфіналі олімпійському чемпіону Парижа-2024

Український фехтувальник Роман Свічкар завершив виступи на етапі Кубку світу у швейцарському Берні на стадії чвертьфіналу, посівши підсумкове шосте місце.

На стадії 1/8 фіналу харків'янин переміг представника Бразилії Ніколаса Дегучі з рахунком 15:6. А у поєдинку за вихід до півфіналу Свічкар зустрівся з угорцем Тібором Андрашфі – олімпійським чемпіоном 2024 року в командному турнірі.

Поступаючись по ходу зустрічі з рахунком 3:5, Свічкар зумів зрівняти цифри на табло. Доля поєдинку вирішилася у додаткову хвилину, де укол завдав представник Угорщини, здобувши перемогу з рахунком 8:7.

Для українця це четверте потрапляння до вісімки найсильніших на турнірах рівня Кубку світу та Гран-прі у поточному сезоні.

Інші представники збірної України завершили виступи на стадії 1/32 фіналу. Нікіта Кошман програв японцю Кентаро Мураямі з рахунком 9:10. Максим Гула поступився бразильцю Ніколасу Дегучі (14:15), а Євген Макієнко із таким же рахунком 14:15 зазнав поразки від німця Лукаса Беллманна.

Нагадаємо, наприкінці березня Роман Свічкар здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу в Астані. У фіналі він переміг Руслана Курбанова з рахунком 15:12. Ця перемога стала першим золотом для України у сезоні Кубку світу з фехтування