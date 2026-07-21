Україна на ЧС-2026 з фехтування: повний склад, розклад і головні суперники

З 22 до 30 липня у Гонконзі відбудеться чемпіонат світу 2026 року з фехтування – головний старт міжнародного сезону.

До складу збірної України увійшли 21 спортсмен – 12 жінок та 9 чоловіків. Українці будуть представлені в усіх шести особистих дисциплінах, а також у п'яти командних турнірах. Через те, що в чоловічій шаблі виступить лише Олексій Стаценко, збірна України не зможе заявитися на командні змагання в цьому виді зброї.

Поєдинки пройдуть на доріжках виставкового комплексу AsiaWorld-Expo. Перші три дні змагань будуть присвячені кваліфікації особистих турнірів, після чого визначаться володарі медалей в індивідуальних і командних дисциплінах.

Склад збірної України на ЧС-2026

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Вікторія Коротченко, Олександра Бондар, Дар'я Гонцова.

Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова.

Шпага: Інна Бровко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко.

Чоловіки

Шабля: Олексій Стаценко.

Рапіра: Максим Гаравський, Ярослав Муругін, Давид Кніжник, Михайло Петров.

Шпага: Євген Макієнко, Михайло Краснюк, Роман Свічкар, Нікіта Кошман.

Цікаві факти про збірну України

Збірна України не зможе розраховувати на чинну чемпіонку світу в жіночій шпазі Владу Харькову. 29-річна спортсменка пропускає сезон-2025/26, тому не захищатиме титул у Гонконзі. На попередньому чемпіонаті світу Харькова стала лише другою українкою, яка перемогла в особистому турнірі шпажисток: першою у 2003 році була Наталія Конрад.

Попри це, в нас є привід очікувати на успішні виступи, адже одразу 11 українських учасників чемпіонату світу раніше стали медалістами Євро-2026. Серед них – Ольга Сопіт, яка виборола історичне для української жіночої рапіри золото континентальної першості.

Ольга Сопіт (праворуч) FIE

Троє спортсменів у складі збірної України вже підіймалися на п'єдестал чемпіонатів світу. Аліна Комащук має чотири нагороди – одну золоту, одну срібну та дві бронзові. Роман Свічкар здобував срібло і бронзу, а Нікіта Кошман – бронзову медаль.

Для сімох українців турнір у Гонконзі стане дебютним чемпіонатом світу. Вперше на цьому рівні виступлять Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Михайло Краснюк, Вікторія Коротченко, Ярослав Муругін, Давид Кніжник і Михайло Петров.

Наймолодшими учасниками української команди є 16-річний Михайло Петров і 17-річна Аліна Дмитрук. Найдосвідченішими за віком – 33-річна Аліна Комащук та 35-річний Євген Макієнко. Середній вік нашої збірної становить 24 роки.

Найбільше чемпіонатів світу серед українських чоловіків провів Олексій Стаценко – шість. Серед жінок рекордсменкою команди є Аліна Комащук, для якої цей ЧС стане восьмим у кар'єрі.

Найбільше спортсменів у складі збірної представляють Київ – 12. По троє фехтувальників представляють Миколаїв і Львів, ще по одному – Одесу, Черкаси та Харків.

За всю історію виступів на чемпіонатах світу Україна виборола 47 нагород: 13 золотих, 12 срібних та 22 бронзові. В особистих дисциплінах українці здобули 29 медалей, у командних – 18.

Важливо, що одразу п'ятеро українських учасників чемпіонату світу входять до топ-16 світового рейтингу FIE – причому в усіх трьох видах зброї. Серед найкращих перебувають шаблістка Аліна Комащук, рапіристка Ольга Сопіт, яка увірвалася до топ-16 після історичної перемоги на Євро-2026, а також шпажисти Анна Максименко, Нікіта Кошман та Роман Свічкар.

Аліна Комащук (ліворуч) Augusto Bizzi

Перебування в топ-16 має важливе турнірне значення: ці фехтувальники пропускають груповий етап і попередній раунд прямого вибування та розпочинають боротьбу одразу з 1/32 фіналу.

Решта світу

На жаль, на початку червня Міжнародна федерація фехтування зняла всі обмеження з російських і білоруських спортсменів на своїх змаганнях, тож на чемпіонаті світу 2026 вони виступатимуть під національною символікою, зокрема з прапором, гімном і офіційною формою.

Особливо неприємно, що росіяни, які до цього фехтували в нейтральному статусі, відтепер братимуть участь не лише в особистих, а й у командних турнірах.

Щодо головних зірок, то четверо з шести чинних чемпіонів світу братимуть участь у ЧС-2026. Серед них японський шпажист Кокі Кано, гонконзький рапірист Раян Чой, грузинський шабліст Сандро Базадзе та російська шаблістка Яна Єгорян.

Ну і так, наша Влада Харькова не єдина, хто не захищатиме титул чемпіонки світу. Золота медалістка чемпіонату світу 2025 з жіночої рапіри Лі Кіфер пропустить цьогорічний турнір через вагітність.

Розклад чемпіонату світу 2026

Національна федерація фехтування України

22 липня, середа

Рапіра, чоловіки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

Шпага, жінки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

23 липня, четвер

Шабля, жінки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

Шпага, чоловіки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

24 липня, п'ятниця

Рапіра, жінки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

Шабля, чоловіки, особисті змагання – груповий етап і тур прямого вибування до 1/32

25 липня, субота

Рапіра, чоловіки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

Шпага, жінки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

26 липня, неділя

Шабля, жінки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

Шпага, чоловіки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

27 липня, понеділок

Рапіра, жінки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

Шабля, чоловіки, особисті змагання – основна сітка від 1/32

28 липня, вівторок

Рапіра, чоловіки – командні змагання

Шпага, жінки – командні змагання

29 липня, середа

Шабля, жінки – командні змагання

Шпага, чоловіки – командні змагання

30 липня, четвер

Рапіра, жінки – командні змагання

Шабля, чоловіки – командні змагання

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Попри відсутність Влади Харькової, збірна України вирушила до Гонконгу з амбітним і водночас оновленим складом. Досвід призерів чемпіонатів світу, успіхи на Євро-2026 та енергія сімох дебютантів дають підстави сподіватися на нові нагороди.

Чи зможуть українські фехтувальники поповнити історичний доробок збірної, який наразі становить 47 медалей, дізнаємося вже зовсім скоро – перші з них вийдуть на доріжки AsiaWorld-Expo 22 липня.