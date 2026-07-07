6 українців стартуватимуть на чемпіонаті світу 2026 з основної сітки

Збірна України з фехтування матиме шістьох представників у топ-16 світового рейтингу FIE перед чемпіонатом світу, який 22-30 липня прийматиме Гонконг.

До числа сіяних українців увійшли спортсмени одразу в усіх трьох видах зброї. У шаблі Україну представляє Аліна Комащук, яка посідає 8-ме місце світового рейтингу. У рапірі до топ-16 увірвалася Ольга Сопіт – вона піднялася на 15-ту позицію після історичної перемоги на чемпіонаті Європи.

Найбільше представництво Україна має у фехтуванні на шпагах. Серед чоловіків у топ-16 перебувають Нікіта Кошман та Роман Свічкар – 11-й і 13-й номери світового рейтингу відповідно. У жіночій шпазі серед лідерок залишаються Анна Максименко та Влада Харькова, які посідають 9-те та 16-те місця.

Особливо показовою є ситуація з Харьковою. Українка фактично пропустила нинішній сезон, однак змогла втриматися у топ-16 завдяки перемозі на минулому чемпіонаті світу.

Потрапляння до топ-16 світового рейтингу має важливе турнірне значення. Такі спортсмени пропускають груповий етап і попередній раунд плейоф, стартуючи на чемпіонаті світу одразу з основної сітки – 1/32 фіналу.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 українські фехтувальники вже мають низку вагомих результатів. Сопіт виграла золото чемпіонату Європи, Комащук – бронзу Євро та бронзу етапу Кубку світу в Афінах, Свічкар виграв Кубок світу в Астані, а Максименко стала бронзовою призеркою Гран-прі в Досі.