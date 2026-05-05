Чемпіон Фехтування

Свічкар розповів, скільки йому треба шпаг на рік

Володимир Слюсарь — 5 травня 2026, 15:56
Роман Свічкар
Український фехтувальник Роман Свічкар використовує понад 10 клинків за рік.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Чемпіону.

"Можна зламати клинок за тиждень, а можна й за декілька місяців. Він може зламатись навпіл, а може деформуватись, тоді ти його назад вирівняв, але ти не будеш його використовувати на світових турнірах. Є багато нюансів, але це точно понад 10 на рік", – розповів фехтувальник.

Він додав, що є амбасадором фехтувального бренду, що частково допомагає йому закривати потреби в клинках.

"Я амбасадор фехтувального бренду, тож маю певну підтримку від них, також є підтримка федерації та міністерства. Мені дуже допомагає моє місто Харків. Моя тренерка знаходить можливості цієї підтримки. Але, звісно, що в комплексі хочеться, аби всі отримували більше".

Нагадаємо, що Свічкар також назвав чотирьох українців, з якими б він хотів провести інтерв'ю.

