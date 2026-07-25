Кніжник поступився чинному чемпіону Європи в 1/32 фіналу ЧС-2026

У суботу, 25 липня, на чемпіонаті світу-2026 з фехтування розпочалась стадія 1/32 фіналу особистих змагань серед чоловіків на рапірі.

До неї серед українців після групового етапу та попередніх турів пробився тільки Давид Кніжник. Його суперником став чинний чемпіон Європи Рафаель Савен.

Француз підтвердив статус фаворита протистояння. Він здобув перемогу з рахунком 15:7.

Зазначимо, що Україну в цій дисципліні представляли також Ярослав Муругін, Максим Гаравський і Михайло Петров. Груповий етап не подолав тільки останній з них.

Цього дня також змагаються Емілі Конрад та Анна Максименко в основній сітці змагань шпажисток. Вони вже пробились до 1/16 фіналу, а їхні наступні сутички розпочнуться о 8:10 і 8:35 за київським часом відповідно.