Українські шаблістки не змогли пробитись до 1/8 фіналу ЧС-2026 із фехтування

Чотири українські шаблістки виступили в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з фехтування у раунді плейоф.

Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченко й Олександра Бондар пробились до 1/32 фіналу через відбір, а олімпійська чемпіонка Аліна Комащук завдяки високому рейтингу пропускала попередні етапи.

Саме уродженка Хмельниччини стала єдиною представницею "синьо-жовтих", яка змогла подолати цей раунд. Вона перемогла аргентинку Марію Алісію Перроні з рахунком 15:11.

Інші три українки припинили боротьбу за медалі. Двоє з них видали конкурентні сутички, проте цього виявилось недостатньо.

Чхве Се Бін (Південна Корея) – Олександра Бондар (Україна) 15:11

Мая Чемберлейн (США) – Дар'я Гонцова (Україна) 15:12

Йоана Ілієва (Болгарія) – Вікторія Коротченко (Україна) 15:5

В 1/16 фіналу Комащук протистояла Чхве Се Бін, яка перед цим вибила Бондар. Українка не змогла взяти реванш за свою землячку, поступившись із рахунком 12:15. Наступною суперницею кореянки стане бронзова призерка ОІ-2024 Емура Місакі.

Зазначимо, що напередодні до 1/8 фіналу чемпіонату світу пробився український шпажист Роман Свічкар. За потрапляння у чвертьфінал він змагатиметься з росіянином Дмітрієм Швелідзе.