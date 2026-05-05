Чемпіон Фехтування

Свічкар розповів чому понад два місяці він не їв м'ясо

Володимир Слюсарь — 5 травня 2026, 14:26
Чемпіон Європи з фехтування Роман Свічкар не їв м'яса понад 2 місяці.

Про свій досвід він поділився в інтерв'ю Чемпіону.

"Я не їв м'яса 84 дні. У мене не було дедлайну, скільки саме я не маю його їсти. Це був експеримент, щоб краще пізнати себе та тренувати свою силу волі", – розказав Свічкар.

Він додав, що дуже захоплюється вегетаріанцями, але йому все одно подобається їсти м'ясо.

Окрім цього Роман влаштовує собі різного роду челенджі.

"Челендж 100 відтискань на день. Якось я побачив, як харківський бігун зробив цей челендж і теж вирішив спробувати. Буду намагатись місяць робити по 100 відтискань на день, можливо, будуть пропуски у змагальні дні.

Ще думаю прописати собі декілька моментів – хочу почати записувати свої витрати та надходження за місяць. Надходження записувати для мотивації, що буде хотітись заробляти більше, а витрати – для контролю, аби побачити картину – що і як.

Також у мене були челенджі не вживати алкоголь, кожен день фізичні навантаження, контрастні душі і читання книг".

Окремо він зазначає, що хоче більше дотримуватися режиму й відпочивати, щоб відновитися й підготуватися до чемпіонату Європи.

Роман Свічкар

