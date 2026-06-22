Свічкар: Дуже приємно вписувати себе в історію фехтування

Збірна України з фехтування чудово провела чемпіонат Європи 2026. "Синьо-жовті" опинилися у п'ятірці лідерів медального заліку, і до цього результату долучився Роман Свічкар.

Він, а також Євген Макієнко, Нікіта Кошман та Михайло Краснюк, вибороли бронзову нагороду в командній шпазі.

У розмові з Чемпіоном фехтувальник розповів, чого не вистачило у півфіналі та індивідуальних змаганнях, чи відчуває він, що переписує історію українського фехтування та з яким настроєм підходить до чемпіонату світу.

– Бронза ЧЄ – це успіх чи все ж розраховували на більше?

– Для мене це точно радісна перемога. В команді є медаль, про яку ми довго мріяли. Я весь рік на всіх інтерв'ю казав, що я хочу саме командну медаль на чемпіонаті світу. Взяли її на чемпіонаті Європи. Це точно перемога і кайф.

– Україна вперше за 9 років виграла медаль чемпіонату Європи у командній шпазі серед чоловіків. Чи відчуваєте що пишете історію українського фехтування?

– Так, ви знаєте, відчувається. Також я бачу, як рапіристки взяли бронзову медаль та "золото" в особистих змаганнях. І в нас також з командою такі думки, тому дуже приємно вписувати себе в історію фехтування.

Якось після змагань мені хотілося набрати дорослих хлопців, які у 2001 році виграли чемпіонат Європи вперше і далі брали медалі. Захотілося поспілкуватися з першопрохідцями медальних заліків, але поки не набрав їх.

Роман Свічкар – чемпіон етапу Кубку світу в Астані, березень 2026 року Роман Свічкар

– На чемпіонаті Європи ви поступились господарям турніру збірній Франції з рахунком 33:45. Як оціниш цей бій і чого не вистачило?

– Було цікаво побачити, наскільки сильно вболівали французи за своїх. Прийшла велика кількість глядачів з барабанами, з кричалками. Як для фехтування – було багато людей. І дуже приємно було це бачити. Але були моменти технічні, і я не супер відфехтував цю зустріч, тому тут вони нас перефехтували.

– Такі поєдинки – це досвід, який допоможе стати кращим чи стрес, який виснажує і не дає проявити себе на всі 100%?

– Якщо так поміркувати, то кожен поєдинок – це досвід. І круто, коли ми його можемо перетравити у своїй голові з тренерами та скористатися ним. Виснажує також навантаження психологічне, фізичне на змаганнях.

Але все круто, працюємо далі. Ми готові приймати труднощі та переварювати їх в результат. Я зараз такий впевнений після медалі, і це дуже радує.

– На жаль, цього сезону не вдалось здобути медаль ще й в індивідуалі. Чи аналізував, що і в який момент пішло не за планом?

– Налаштовувався на гарний результат, ми працювали. Важкий був сезон, особливо травень був виснажливий. Після цього ми приїхали й допрацювали ще на зборі перед чемпіоном Європи.

Не було часу відпочивати, але ця велика праця дала результат в команді гарно фехтувати. А в особистих я вважаю, що не встиг розкритись. І, можливо, треба було більш серйозно підійти до цього суперника, більше сил віддати на розминці саме перед боєм.

Тому що я трохи не розрахував. Важаю, не так підійшов до цього суперника. Не зміг включити максимальний свій стан. Це такий великий фокус. Але будемо все виправляти до чемпіонату світу.

– Чи можна сказати, що наша команда зараз знаходиться серед найкращих у Європі?

– Українська чоловіча команда шпаги не вважається фаворитами. У нас давно не було медалі – з 2022 року. Але зараз ми тільки починаємо нарощувати свою впевненість. У нас було два четвертих місця на Кубку світу і тепер довгоочікувана медаль чемпіонату Європи.

Ми тільки так пристрілюємось. Два роки у нас йде велика праця з тренерським штабом. Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Наталія Конрад, Олексій Колом, Максим Хворост і ще кілька тренерів. Тому сподіваюся, що ми тільки набираємо обертів.

– Попереду чемпіонат світу. З яким настроєм будеш підходити до нього, і що потрібно змінити, аби тут ми побачили тебе на пʼєдесталі?

– Всі секретики я вам не буду казати, але працюємо над цим. Зараз закінчимо чемпіонат Європи і я ще фехтую на турнірі Мастерс, де збирається 4 спортсмени зі всього світу. За новими правилами будемо фехтувати.

Потім приїжджаю в Україну, треба зробити невеличке перезавантаження, встигнути відпустити все моральне навантаження, перезарядитись, відпочити й починати готуватися. У нас не так багато часу до виїзду на чемпіонат світу, тому будемо допрацьовувати.

В цілому, все добре. Майже на кожному турнірі у нас є гарний результат, особисто чи в команді. Тому хочеться триматися позитиву і набиратися впевненості. Цей заряд медальний буде давати нам силу тренуватись більше, думати.

І точно мені треба буде поспілкуватися з найкращими фехтувальниками України, відчути від них енергію та підказки. Тому дякую кожному тренеру, кожному спортсмену, хто з нами тренується, та всьому спортивному світу.

Ну, і також в планах обʼїдатись фруктами та зробити декілька цікавих івентів! Плануємо в Харкові бранч – привіз каву з Колумбії будемо пити її в кавʼярні Сніп в Харкові та розповідатиму історії про змагання.