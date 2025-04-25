Олімпійська чемпіонка з фехтування здивувала відвертою фотосесією з шаблею

Олімпійська чемпіонка з фехтування Олена Кравацька поділилася з прихильниками спокусливою фотосесією.

Українська спортсменка опублікувала у соцмережі шикарні світлини, якими підкорила фанатів.

На фото Кравацька позувала у відвертому білому наряді, який підкреслював шикарне фігуру фехтувальниці, тримаючи в руках шаблю.

" Я жінка. Я чемпіонка. Я мʼякість зі сталевим лезом. І цього разу я вийшла на доріжку не заради медалі. А заради себе", – йдеться у заяві Олени.

Нагадаємо, минулого літа українська команда в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової виграла золото на Олімпіаді в Парижі.

У жовтні Олена Кравацька та Аліна Комащук отримали сертифікати на однокімнатні квартири в Одесі.

Напередодні визначився розклад чемпіонату України з фехтування.