Миронюк вдруге в кар’єрі виграла Сателіт FIE

Українська фехтувальниця Дарія Миронюк стала переможцем Сателіту FIE в узбекистанському Ташкенті в особистій рапірі. У фіналі вона з рахунком 15:4 перемогла Дженішу Насер Радж Вірджі з Індії.

Для Миронюк це другий поспіль подіум на сателітах FIE. Минулого тижня вона завоювала "бронзу" на турнірі в Бангкоку. Там вона у півфіналу програла Поліні Волобуєвій у півфіналі, тепер же взяла у неї реванш на тій же стадії.

Загалом для Миронюк це друга перемога на Сателітах FIE за кар'єру. Першу вона здобула в 2024 році в Будапешті. Сумарно за кар'єру вона 6 разів піднімалася на подіум на Сателітах FIE.

Нагадаємо, наприкінці липня збірна України з Миронюк у складі посіла восьме місце на чемпіонаті світц-2026 у командній рапірі.