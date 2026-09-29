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Харькова у свій день народження завоювала "бронзу" ЧС-2026 серед військовослужбовців

Софія Кулай — 29 вересня 2026, 16:05
Харькова у свій день народження завоювала бронзу ЧС-2026 серед військовослужбовців
Влада Харькова
НОК України

Українська шпажистка Влада Харькова підійнялася на бронзову сходинку п'єдесталу в особистій першості з фехтування серед жінок на чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), який відбувається в угорському Веспремі.

Українка зробила собі подарунок до свого 30-річчя, яке святкує якраз 29 вересня.

Киянка тріумфувала у чотирьох із п'яти поєдинках у групі та ще у трьох в олімпійці. Цікаво, що у чвертьфінальному раунді уболівальники побачили українське протистояння – Харькової проти Інни Бровко. Синьо-жовта битва закінчилася розгромною перемогою іменинниці – 15:4.

Переможна хода Влади зупинилася у півфіналі, у якому вона драматично поступилася француженці Елоїз Ванріссель в один укол – 14:15.

Харькова другий рік поспіль здобуває нагороду на цих змаганнях серед військовослужбовців. Торік українка виграла золоту медаль в іспанській Севільї. Тоді у фіналі Влада здолала представницю Швейцарії Анжелін Фавр (15:9).

Нагадаємо, що також на рахунку 30-річної фехтувальниці особисте "золото" ЧС-2025.

фехтування Влада Харькова

фехтування

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