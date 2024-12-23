Що ще можна робити у італійський родичів? Харлан показала, як готується домашня паста

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з фанатами кадрами з Італії, де вона відпочиває в Італії.

Українська фехтувальниця показала у соцмережах відео того, як родичі її коханого Луїджі Самеле готують домашню пасту.

"Що ще можна робити у італійських родичів? Домашню пасту!" – підписала відео Харлан.

Нагадаємо, Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. Нещодавно італієць зробив пропозицію руки та серця.

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Не так давно українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.