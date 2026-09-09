Харлан повертається у форму після народження доньки: українська фехтувальниця показала тренування у залі

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан показала своїм фанатам, як поступово повертається до тренувань після народження дитини.

Олімпійська чемпіонка опублікувала відео зі спортзалу, де виконує різноманітні вправи та працює над поверненням фізичної форми.

Спортсменка зізналася, що після пологів минуло вже майже три місяці, і тепер вона поступово починає знову регулярно працювати у тренувальній залі.

"Майже 3 місяці після пологів і починаю повертатися у тренувальну залу. Попереду дуже багато роботи", — написала Харлан.

Нагадаємо, На початку червня Ольга уперше стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

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Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.

Раніше Харлан відзначила своє 36-річчя милим постом із донечкою.