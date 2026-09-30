Цап і Ягодка здобули дві медалі на ЧС-2026 серед військовослужбовців

Українські шаблісти Юрій Цап та Андрій Ягодка стали призерами чемпіонату світу серед військовослужбовців у Веспремі.

Юрій виборов "срібло", а Андрій – "бронзу" особистих змагань.

На шляху до фіналу Цап переміг чотирьох суперників, троє з яких представляли Південну Корею. У чвертьфіналі українець мінімально здолав італійця Едоардо Кантіні – 15:14.

У півфіналі Юрій здійснив камбек у поєдинку з корейцем Пак Тхе Йоном: поступаючись 11:13, виграв чотири удари поспіль і завершив зустріч перемогою – 15:13. У фіналі 34-річний миколаївець поступився представнику Південної Кореї Хван Хві Гину – 12:15.

Ягодка в 1/8 фіналу переміг іншого українця Олексія Стаценка – 15:11, а у чвертьфіналі здолав поляка Олафа Стасяка – 15:8, гарантувавши собі нагороду.

У півфіналі одесит зустрівся з майбутнім чемпіоном Хван Хві Гином. Долю поєдинку вирішив один удар – 14:15. Таким чином, Андрій завершив турнір із бронзовою медаллю.

Ще два представники України, Богдан Боговін та Олексій Стаценко, посіли десяте й тринадцяте місця відповідно.

Раніше українські шпажисти у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Володимира Станкевича та Яна Сича здобули "золото" у командних змаганнях.