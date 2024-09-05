Шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

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Про це Харлан оголосила у своєму Instagram.

"Несподівано" я сказала так", — написала дворазова олімпійська чемпіонка.

Зазначимо, що це другий шлюб української фехтувальниці. У серпні 2014 року Ольга Харлан одружилася з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком. Пара розлучилася 2018 року.

Нагадаємо, що Луїджі Самеле здобув бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Загалом за кар'єру італієць двічі був срібним призером у Токіо-2020 (у командній та індивідуальній шаблі), а також ще одну бронзову медаль в командні на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

Харлан завоювала дві медалі на ОІ-2024 — золото в командній шаблі та бронзу в особистому розряді. 34-річна уродженка Миколаєва — найтитулованіша українська олімпійка в історії — 6 медалей: 2 золотих, 1 срібна і 3 бронзових.

Також Ольга Харлан також увійшла до трійки найкращих спортсменів України за версією редакції Чемпіона.