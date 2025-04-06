Харлан похизувалася ефектними фото з нареченим на тлі мальовничого пейзажу

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан разом зі своїм коханим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, вирушила у міні-відпустку до озера Браєс.

Спортсменка поділилася атмосферними світлинами з подорожі, які миттєво зібрали тисячі лайків.

Закохані позували на тлі засніжених гір, ніжно обіймались на березі замерзлого озера та насолоджувалися спокоєм природи.

"Так потребувала свіжого повітря", – підписала серію кадрів Харлан в Instagram.

Нагадаємо, що січень Ольга провела в Україні, де вона каталася на лижах у Буковелі і просто відпочивала з батьками.

Також українська фехтувальниця поділилася милим відео, на якому танцює біля вогнища із маленькою дівчинкою.