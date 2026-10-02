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Харлан показала спільне тренування з коханим: за батьками спостерігала маленька донька

Богдан Войченко — 2 жовтня 2026, 15:31
Скріншот
Харлан показала спільне тренування з коханим: за батьками спостерігала маленька донька

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами сімейного життя. Українська фехтувальниця показала спільне тренування зі своїм нареченим, італійським спортсменом Луїджі Самеле, яке відбулося у компанії їхньої тримісячної доньки Аріанни.

Поки Харлан та Самеле займалися спортом, маленька Аріанна спокійно лежала поруч і спостерігала за тренуванням батьків. Дівчинка не заважала спортсменам та стала милою частиною їхнього спільного заняття.

Відео Харлан опублікувала у своїх соцмережах. На кадрах можна побачити, як закохані тренуються, а їхня донька перебуває зовсім поруч і уважно стежить за тим, що відбувається.

"В офісі батьків", — з гумором підписала ролик Харлан.

Нагадаємо, на початку червня Ольга уперше стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

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Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.

Раніше Харлан відзначила своє 36-річчя милим постом із донечкою.

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