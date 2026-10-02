Харлан показала спільне тренування з коханим: за батьками спостерігала маленька донька

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами сімейного життя. Українська фехтувальниця показала спільне тренування зі своїм нареченим, італійським спортсменом Луїджі Самеле, яке відбулося у компанії їхньої тримісячної доньки Аріанни.

Поки Харлан та Самеле займалися спортом, маленька Аріанна спокійно лежала поруч і спостерігала за тренуванням батьків. Дівчинка не заважала спортсменам та стала милою частиною їхнього спільного заняття.

Відео Харлан опублікувала у своїх соцмережах. На кадрах можна побачити, як закохані тренуються, а їхня донька перебуває зовсім поруч і уважно стежить за тим, що відбувається.

"В офісі батьків", — з гумором підписала ролик Харлан.

Нагадаємо, на початку червня Ольга уперше стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.

Раніше Харлан відзначила своє 36-річчя милим постом із донечкою.