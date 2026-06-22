Юні українські зірки фехтування пропустили ЧЄ-2025 через випускні екзамени

Жіноча збірна України з фехтування у шпазі могла здобути більше медалей на чемпіонаті Європи-2026, однак турнір змушені були пропустити Емілі Конрад та Аліна Дмитрук.

У коментарі "Чемпіону" одна з лідерок збірної Анна Максименко розповіла про причину, через яку обидві не змогли приїхати на турнір у Францію.

"Протягом останніх Кубків світу наша команда виглядала зовсім по-іншому: фехтували я, Інна Бровко, Аліна Дмитрук та Емілі Конрад. Проте дівчатам не вийшло поїхати на Європу, тому що на дати проведення змагань у них випали випускні екзамени. Вважаю, що якби доля склалася інакше і в команді на Європі були Аліна та Емілі, у нас також був би шанс завоювати медаль, яким ми б неодмінно скористалися", – зазначила Анна.

Зазначимо, що Емілі Конрад – дворазова чемпіонка (Євро-2024 та Євро-2025 U-23), чемпіонка світу серед юніорів (2025). Також володарка "бронзи" молодіжного чемпіонату Європи (2026).

Водночас Дмитрук здобула бронзову медаль в особистій першості серед кадеток у 2026 році. Вона також виборола "срібло" в особистому заліку кадеток та стала співавторкою історичного золота в командній юніорській шпазі на ЧС-2025 серед кадетів та юніорів, також здобула "золото" в особистих змаганнях на ЧЄ-2025 серед кадетів на юніорів.

Як відомо, Україна посіла 5-те місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який завершився у Франції.

Нагадаємо, європейська першість розпочалася для України з "бронзи" Аліни Комащук. Вже наступного дня Ольга Сопіт здобула перше в історії України "золото" Євро з фехтування на рапірі.

19 червня чоловіча збірна України у складі Романа Свічкаря, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка виборола бронзову нагороду в командній шпазі.

А згодом українські рапіристки Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях, а в останній день турніру українки здобули ще й "бронзу" в командній шпазі.