Українські шпажисти вийшли у півфінал чемпіонату Європи

Українські шпажисти вийшли до півфіналу командних змагань чемпіонату Європи з фехтування, який триває у французькому Антоні.

У чвертьфіналі українська команда у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка впевнено переграла Угорщину. Зустріч завершилась з рахунком 45:37.

Зазначимо, що на старті турніру "синьо-жовті" в 1/8 фіналу переграли Чехію (45:39).

У півфіналі на підопічних старшого тренера Ігоря Рейзліна чекають чинні чемпіони Європи та господарі доріжки – збірна Франції. Зустріч розпочнеться о 15:40 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула "золото" у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.