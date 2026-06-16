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Комащук гарантувала Україні першу медаль чемпіонату Європи з фехтування

Олександр Булава — 16 червня 2026, 20:19
Комащук гарантувала Україні першу медаль чемпіонату Європи з фехтування
Аліна Комащук
Федерація фехтування України

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук гарантувала Україні першу медаль чемпіонату Європи-2026 з фехтування.

33-річна шаблістка з Одеси пробилася до півфіналу особистих змагань, здолавши у чвертьфіналі господарку доріжки француженку Сару Нутчу з рахунком 15:11. Українка взяла реванш за поразку у фіналі чемпіонату Європи 2025 року.

На шляху до півфіналу Комащук перемогла призерок чемпіонатів світу Зузану Цесляр, Деспіну Георгіаду та Сару Нутчу.

Завдяки виходу до четвірки найсильніших Аліна вдруге поспіль гарантувала собі особисту нагороду континентальної першості.

У півфіналі українка зустрінеться з досвідченою іспанкою Луцією Мартін-Португез, яка в 1/8 фіналу вибила з турніру іншу представницю України – Олександру Бондар (15:10).

Напередодні стало відомо, що Європейська конфедерація фехтування (EFC) відмовилася поновлювати членство федерацій Росії та Білорусі.

Збірна України з фехтування Аліна Комащук

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