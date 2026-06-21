Українські шпажистки здобули "бронзу" чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з фехтування на шпазі перемогла Італію та виграла бронзову медаль чемпіонату Європи 2026-го року, який триває у французькому Антоні.

Українську команду представляли Яна Шемякіна, Інна Бровко, Анна Максименко та Олена Кривицька. У складі італійок боролися Джулія Ріцці, Альберта Сантуччо та Гая Кафоріо.

У стартовій дуелі Максименко перемогла Джулію Ріцці з рахунком 4:0. Згодом Шемякіна звела внічию бій з Альбертою Сантуччо (5:5). Бровко збільшила перевагу нашої команди, здолавши Гаю Кафоріо (4:3).

У четвертій дуелі Шемякіна виявилася сильнішою за Ріцці (6:5). У п'ятому протистоянні Максименко мінімально поступилася Кафоріо (1:3), проте загальна перевага у 4 уколи залишилася за українками.

Альберта Сантуччо скористалася своїм другим шансом на турнірі та перемогла Шемякіну (5:2), загальний рахунок зрівнявся – 23:23. У восьмому поєдинку Бровко та Ріцці розписали мирову та втримали паритет матчу (25:25), лишивши всю інтригу на фінальний поєдинок між Сантуччо та Максименко.

Проте українка витримала тиск та зуміла в додатковий час "золотим" уколом переграти опонентку. 29:28 – в України бронзова медаль!

До цього, у 1/8 фіналу українки здолали збірну Швеції, після чого перемогли збірну Естонії. У півфіналі "синьо-жовтих" зупинила Франція.

Зазначимо, що українські шпажистки є чемпіонками Європи 2025-го року у командних змаганнях на шпазі.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 з фехтування розпочався з "бронзи" Аліни Комащук. Вже наступного дня Ольга Сопіт здобула перше в історії України "золото" Євро з фехтування на рапірі.

19 червня чоловіча збірна України у складі Романа Свічкаря, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка виборола бронзову нагороду в командній шпазі.

А згодом українські рапіристки Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях.