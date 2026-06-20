Українські рапіристки здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду в командній рапірі на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у французькому Антоні.

Команда у складі Аліни Полозюк, Дарії Миронюк, Ольги Сопіт та Христини Петрової в матчі за третє місце з рахунком 37:36 перемогла Іспанію.

Українки впевнено вели по ходу зустрічі, однак наприкінці Миронюк розгромно програла Марії-Терезі Діаз, підпустивши суперниць на відстань до 3 очок. На щастя, Ольга Сопіт змогла втримати мінімальну перевагу, поступившись 3:5 у фінальній дуелі з Марією Маріно.

Для України це перша медаль в історії у цій дисципліні, водночас іспанки є бронзовими призерами минулорічного Євро. Якщо ж брати до уваги ще й особисті медалі рапіристок, то для нашої країни це четверта в історії нагорода на ЧЄ. Першу бронзову медаль виборола Ольга Лелейко у 2007 році, другу — Дар'я Миронюк у 2024-му, здобувши "срібло". А перше в історії "золото" цього тижня виграла Ольга Сопіт.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу українки спершу перемогли Молдову 45:31, а потім виявилися сильнішими за Угорщину – 45:39, однак у півфіналі зазнали поразки від італійок.

Також сьогодні збірна України виступала у чоловічій командній шаблі. Олексій Стеценко, Богдан Боговін і Дмитро Колобаєв у підсумку посіли 10 місце. Напередодні у командній шпазі українці завоювали бронзові медалі.

Крім того, Аліна Комащук стала бронзовою призеркою в особистих змаганнях серед шпажисток.