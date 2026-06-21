Україна посіла 4-те місце у медальному заліку на ЧЄ-2026

Україна посіла 4-те місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому Антоні.

В активі "синьо-жовтих" 1 золота медаль та 4 бронзових нагороди.

Завершиться чемпіонат змаганнями рапіристів, але це вже ніяк не вплине на підсумкове місце нашої команди. Змінитися можуть лише 1 та 2-ге місця, які наразі посідають Італія та Франція відповідно.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 з фехтування розпочався для України з "бронзи" Аліни Комащук. Вже наступного дня Ольга Сопіт здобула перше в історії України "золото" Євро з фехтування на рапірі.

19 червня чоловіча збірна України у складі Романа Свічкаря, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка виборола бронзову нагороду в командній шпазі.

А згодом українські рапіристки Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях, а в останній день турніру українки здобули ще й "бронзу" в командній шпазі.