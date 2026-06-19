Українські шпажисти здобули бронзу на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду в командній шпазі на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у французькому Антоні.

"Синьо-жовті" у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка перемогли збірну Швейцарії з рахунком 44:31.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу чемпіонату Європи українці перемогли збірні Чехії (45:39) та Угорщини (45:37).

Для чоловічої збірної України ця нагорода стала восьмою в командній скарбничці. Українці вже здобули чотири бронзові медалі (2010, 2012, 2013, 2016), три "срібла" (2003, 2005, 2017), а також єдине "золото" в 2001 році.

Нагадаємо, що фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула першу в історії України золоту медаль у фіналі особистих змагань на Євро-2026.