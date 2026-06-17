Сопіт здобула перше в історії України золото Євро з фехтування на рапірі

Українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула "золото" у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.

Сопіт перемогла олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріанну Ерріґо з рахунком 15:8.

На шляху до фіналу українка здолала австрійку Ліллі Марію Бруґґер (14:7), полячку Марту Якубовську (15:9) та українську фіналістку Євро-2024 Дар'ю Миронюк (15:14).

У самому півфіналі українка перемогла іспанку Марію Маріно, яка в 1/8 турніру завдала поразки чвертьфіналістці Євро-2024 Аліні Полозюк.

Ольга здобула перше "золото" та третю медаль для України на чемпіонатах Європи з фехтування на рапірах серед жінок. Першу, бронзову, нагороду виборола Ольга Лелейко в 2007 році, другу – Дар'я Миронюк в 2024, здобувши "срібло".

Зазначимо, що серед чоловіків Україна також має три медалі. У 1995 році Сергій Голубицький здобув золоту нагороду, а в 1997 – срібну. Останнім українцем, який виборював медалі у фехтуванні на рапірах на чемпіонатах Європи, був Андрій Погребняк із "бронзою" в 2008 році.

Раніше Сопіт вже мала у своїй колекції золото молодіжного Євро-2023, але на континентальній першості серед дорослих, де вона виступала вп'яте, їй ще не вдавалося пройти далі 1/16.

У січні Ольга Сопіт у складі збірної України також фінішувала у вісімці найсильніших на етапі Кубку світу в Гонконгу. Для національної команди з фехтування на рапірі – це перший фініш у вісімці на чемпіонаті світу з 2013 року.