Україна програла Франції у півфіналі чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з фехтування зазнала поразки від Франції у півфіналі чемпіонату Європи-2026 у командній шпазі. Команда Ігоря Рейзліна у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка програла господарям турніру та чинним чемпіонам Європи з рахунком 33:45.

У іншому півфіналі Італія з аналогічним рахунком перемогла Швейцарію. Таким чином, у матчі за бронзу Україна протистоятиме Швейцарії, початок поєдинку – у п'ятницю, 19 червня, о 18:40 за київським часом. У фіналі ж зустрінуться Італія та Франція, це протистояння також відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу чемпіонату Європи українці перемогли збірні Чехії (45:39) та Угорщини 45:37).