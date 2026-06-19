Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Фехтування

Україна програла Франції у півфіналі чемпіонату Європи

Олег Дідух — 19 червня 2026, 17:03
Україна програла Франції у півфіналі чемпіонату Європи
Національна федерація фехтування України

Чоловіча збірна України з фехтування зазнала поразки від Франції у півфіналі чемпіонату Європи-2026 у командній шпазі. Команда Ігоря Рейзліна у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка програла господарям турніру та чинним чемпіонам Європи з рахунком 33:45.

У іншому півфіналі Італія з аналогічним рахунком перемогла Швейцарію. Таким чином, у матчі за бронзу Україна протистоятиме Швейцарії, початок поєдинку – у п'ятницю, 19 червня, о 18:40 за київським часом. У фіналі ж зустрінуться Італія та Франція, це протистояння також відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу чемпіонату Європи українці перемогли збірні Чехії (45:39) та Угорщини 45:37).

Збірна України з фехтування чемпіонат Європи з фехтування

Збірна України з фехтування

Українські шпажисти вийшли у півфінал чемпіонату Європи
Комащук гарантувала Україні першу медаль чемпіонату Європи з фехтування
Справжній професіонал і світла людина: раптово померла лікарка збірної України Ольга Агеєнко
Українці завоювали бронзу на Кубку світу в Берні
Українські шаблістки поступилися Франції у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи

Останні новини