Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Фехтування

Комащук здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Володимир Слюсарь — 16 червня 2026, 22:10
Комащук здобула бронзу на чемпіонаті Європи
Аліна Комащук
Федерація фехтування України

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула бронзову медаль чемпіонату Європи-2026 з фехтування.

33-річна шаблістка з Одеси посіла третє місце й завершила виступ в особистих змаганнях, поступившись у півфіналі іспанці Луції Мартін-Португез із рахунком 7:15.

На шляху до фіналу Комащук перемогла француженку Сару Нутчу з рахунком 15:11. Також Аліна здолала призерок чемпіонатів світу Зузану Цесляр, Деспіну Георгіаду та Сару Нутчу.

Зазначимо, що для Аліни – це третя особиста нагорода. Натомість в її скарбничці 9 командних нагород.

На минулорічному чемпіонаті Європи з фехтування Аліна Комащук здобула срібну нагороду, програвши Сарі Нутче.

Також українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року в одиночному турнірі шаблісток.

Нагадаємо, що Комащук разом із Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою перемогла на Олімпійських іграх-2024 року, обігравши у фіналі збірну Південної Кореї.

фехтування Аліна Комащук чемпіонат Європи з фехтування

фехтування

Кошман та Макієнко пробилися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026
Легендарна Харлан вперше стала мамою
Європейська конфедерація фехтування не поновила членство Росії та Білорусі
Справжній професіонал і світла людина: раптово померла лікарка збірної України Ольга Агеєнко
Федерація фехтування України засудила рішення FIE повернути російських та білоруських атлетів до змагань

Останні новини