Комащук здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула бронзову медаль чемпіонату Європи-2026 з фехтування.

33-річна шаблістка з Одеси посіла третє місце й завершила виступ в особистих змаганнях, поступившись у півфіналі іспанці Луції Мартін-Португез із рахунком 7:15.

На шляху до фіналу Комащук перемогла француженку Сару Нутчу з рахунком 15:11. Також Аліна здолала призерок чемпіонатів світу Зузану Цесляр, Деспіну Георгіаду та Сару Нутчу.

Зазначимо, що для Аліни – це третя особиста нагорода. Натомість в її скарбничці 9 командних нагород.

На минулорічному чемпіонаті Європи з фехтування Аліна Комащук здобула срібну нагороду, програвши Сарі Нутче.

Також українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року в одиночному турнірі шаблісток.

Нагадаємо, що Комащук разом із Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою перемогла на Олімпійських іграх-2024 року, обігравши у фіналі збірну Південної Кореї.