Свічкар здобув золото на етапі Кубку світу в Астані
Український фехтувальник Роман Свічкар здобув перемогу на етапі Кубку світу з фехтування на шпагах в Астані.
У фіналі українець здолав місцевого атлета Руслана Курбанова. Зустріч завершилася з рахунком 15:12.
Це перше "золото" для України в сезоні Кубка світу з фехтування. Востаннє представники української чоловічої шпаги перемагали у травні 2022 року, коли Володимир Станкевич тріумфував у Тбілісі.
Нагадаємо, перед цим Свічкар здобув напружену перемогу у чвертьфінальному поєдинку, де він на пріоритеті переміг італійця Маттео Галассі (12:11). На шляху у фінал він здолав бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту (15:7).
Для Свічкаря це друга в кар'єрі медаль на етапах Кубку світу, у 2019 він виборов "бронзу" в Берліні.
Раніше повідомлялося, що Роман Свічкар посів 18 місце на етапі Кубку світу в німецькому Гайденгаймі.