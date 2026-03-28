Свічкар здобув золото на етапі Кубку світу в Астані

Український фехтувальник Роман Свічкар здобув перемогу на етапі Кубку світу з фехтування на шпагах в Астані.

У фіналі українець здолав місцевого атлета Руслана Курбанова. Зустріч завершилася з рахунком 15:12.

Це перше "золото" для України в сезоні Кубка світу з фехтування. Востаннє представники української чоловічої шпаги перемагали у травні 2022 року, коли Володимир Станкевич тріумфував у Тбілісі.

Нагадаємо, перед цим Свічкар здобув напружену перемогу у чвертьфінальному поєдинку, де він на пріоритеті переміг італійця Маттео Галассі (12:11). На шляху у фінал він здолав бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту (15:7).

Для Свічкаря це друга в кар'єрі медаль на етапах Кубку світу, у 2019 він виборов "бронзу" в Берліні.

Раніше повідомлялося, що Роман Свічкар посів 18 місце на етапі Кубку світу в німецькому Гайденгаймі.