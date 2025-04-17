Казка B8 та жахлива організація: підсумки відбору на найпрестижніший турнір сезону в CS 2

14 квітня розпочалась європейська кваліфікація на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. На турнірі змагалася українська організація B8, а також fnatic з ENCE, у складі яких виступають українці.

На радість українським уболівальникам на Мейджор вийшла друга в історії команда, яка складається повністю з українських гравців. Кваліфікацію пройшли B8, HEROIC, OG, Metizport, Nemiga та BetBoom. Останні дві – представники Білорусі та Росії. Їх могло бути й більше, але постаралися B8, що вибили спершу PARIVISION, а потім і 9Pandas.

Чемпіон вирішив підбити підсумки відбору на BLAST.tv Austin Major 2025. І почнемо з неймовірної казки "Бейт".

B8 знищили прокляття Мейджорів

Українська організація розпочала свої виступи в дисципліні Counter-Strike у 2021 році. Відтоді команда декілька разів потрапляла у кваліфікацію Мейджорів, але так і не змогла бодай раз подолати її. При тому ситуації були різні: "бейт" і були в одній перемозі від виходу (було 3 спроби), і вилітали одними з перших.

Цього разу команда легендарного гравця в Dota 2 Данила "Dendi" Ішутіна теж могла вилетіти першою. Будьмо чесними, програти дві перші гри проти посередніх Metizport та SAW майже одразу ставили хрест на намаганнях пройти на Мейджор. Це звична проблема B8. Вони можуть домінувати над суперниками у звичних умовах, але коли поєдинки проходять у відборі до топового турніру – стає важко.

Після двох поразок більшість "ховали" українську команду. Але далі розпочався легендарний похід B8 на найпрестижніший турнір сезону в Counter Strike 2. Спочатку "бейтами" випали росіяни та зручні BC.Game. Українці, чи то через принциповість протистояння, чи то через статус матчів "на виліт", але показали чудову гру та вийшли в сітку 3:2.

Тож B8 продовжили свій шлях на турнірі, вибивши ще й ENCE із Віктором "sdy" Оруджевим. У вирішальному матчі команді протистояла одна з найтитулованіших організацій світу Astralis. Минулого року саме ця команда вибила "бейтів" із кваліфікації, однак цього разу їм вдалося взяти реванш.

Що цікаво, то попередній склад з українців, який вийшов на "мажор", PassionUA, зуміли кваліфікуватися на шанхайський Major саме завдяки перемозі над Astralis.

WE’RE GOING TO THE MAJOR!



We’ve qualified and made another big step forward.

Started 0:2 but fought back to finish 5:2 — this fact makes the win even sweeter.



Huge thanks for backing us every round — this one’s for the squad.

See you in Austin! 🤜🤛 pic.twitter.com/tWfhgn3KtE — B8 Esports (@B8esportsGG) April 17, 2025

Склад В8:

Артем "kensizor" Капран;

Олексій "alex666" Ярмощук;

Данило "headtr1ck" Валітов;

Дмитро "esenthial" Цвір;

Андрій "npl" Кухарський.

Біль sdy і провал fnatic

Українці могли потрапити на Мейджор і в складах fnatic та ENCE, адже за британців виступають Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера. А фіни грають із Віктором "sdy" Оруджевим.

Якщо говорити про представників України зі fnatic, то вони вилетіли ще в другий день, поступившись саме ENCE. Тут немає про що говорити: fnatic – один з найкращих клубів у історії Counter-Strike, але останніми роками вона далека від топів. Тому перехід fear та jambo із сенсаційної української команди Passion UA не виправдав .

Від цього постраждали і Passion UA, які навіть не отримали запрошення на кваліфікацію, і гравці, адже не зуміли пройти відбір. Про ситуацію в команді Олександра Зінченка ми писали раніше, і повторюватися не хочеться. Тож поговоримо про ENCE.

"Я більше ніколи не пропущу Мейджор у своїй кар'єрі", - саме ці слова написав Віктор "sdy" Оруджев після провалу відбору на Мейджор ще у складі української Monte.

Після цього він покинув команду, організація розвалилася і зараз вкрай далеко від свого піку.

Оруджев перейшов до ENCE і провалив дві наступні кваліфікації. Дуже боляче спостерігати за тим, як один з найталановитіших українських гравців не може повернутися на топовий рівень турнірів. Але як же він старався. sdy став найкращим гравцем своєї команди у цій кваліфікації Мейджору. Він на собі витягнув організацію в сітку 3:2. Цього було б достатньо пів року тому, але не зараз.

"Молодці B8, на Ancient дуже складно було, нічого не виходило. Сьогодні вони сильніші, бажаю успіху в фіналі, і вийти на Мейджор. Всі сльози вже були виплакані на минулих Мейджорах. Інколи життя таке як є, зробили все що в наших силах. Сорі фанам", - написав Віктор після поразки від B8.

Жахлива організація кваліфікації

Але історія Оруджева могла б мати щасливий фінал, якби не зміни в регламенті. Не до кінця зрозуміло, чому організатори вирішили скоротити стандартні вісім путівок на Мейджор до шести. Але це не головна проблема.

По перше, цього разу кваліфікація була в онлайн форматі. І, попри це, кількість проблем зашкалювала. Навіть ігноруючи матчі російських організацій, а це чи не третина всіх поєдинків, у кожному поєдинку були присутні технічні паузи.

У трансляції постійно були серйозні помилки (організатори плутали місцями сторони команд та рахунок), чи не кожен матч зупинявся декілька разів на хвилину і більше. У ФІНАЛІ за перші шість раундів тричі переривалася гра. Ну це ж несерйозно. Постійні затримки впливають на концентрацію, від того страждали всі команди. І не можна не сказати про проблеми зі звуком. І окей, якщо це перші матчі, баги можуть бути, але ж не на вирішальному раунді у фіналі…

По друге, кваліфікація проходила онлайн. При тому, що раніше це було офлайн. Тобто організатори найпрестижнішого турніру з призовим фондом у 1 250 000 доларів не захотіли провести кваліфікацію у LAN-форматі. Це дивно, і також не має розуміння причин такого рішення.

Підсумки

Останню путівку на Мейджор забрали українці з B8, що знову засмутило фанатів одного з найуспішнішого тегу в історії CS – Astralis, які вже декілька років команда не може повернутися на свій рівень. Останні п'ять турнірів під егідою VALVE данці пропустили і це викликає багато питань, адже не може команда з таким складом та бюджетом грати настільки погано.

Загалом турнір запам’ятався в першу чергу проблемами в організації та змішаними виступами від українців. Не можемо оминути й сенсаційний вихід на Мейджор від Metizport. Це перший повністю шведський склад за останні шість років, який зумів вийти на найпрестижніший турнір сезону.

Нагадаємо, сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла українська команда NAVI.