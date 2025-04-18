NAVI, B8 та купа росіян: визначилися всі учасники престижного BLAST.tv Austin Major 2025

За підсумками відбіркового етапу на престижний турнір BLAST.tv Austin Major 2025 з Counter-Strike 2 визначилися всі учасники кіберспортивного івенту.

На цей мейджор відібралися дві українські команди, пряме запрошення отримали Natus Vincere, а також уперше на престижний турнір відібралися B8.

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NAVI внаслідок вдалих виступів під час сезону отримали запрошення відразу в третю стадію турніру, а от B8 розпочинатимуть свій шлях з першої стадії.

Ложкою дьогтю в бочці меду для українських уболівальників є велике представництво російських команд. У першій стадії гратимуть росіяни з білоруської організації Nemiga, росіяни під тегом місцевого букмекера BetBoom.

Запрошення до другої стадії отримали Virtus.Pro, які маскуються під вірменську організацію, а у вирішальній стадії зіграють чинний чемпіон мейджора Spirit та турки, які напередодні змінили організацію Eternal Fire на російську Aurora.

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Команди, що кваліфікувалися на Austin Major 2025

1 стадія

Complexity (США), OG (ЄС), B8 (Україна), HEROIC (Данія), Nemiga (Білорусь), Wildcard (США), BetBoom (Росія), Metizport (Швеція), Imperial (Бразилія), FlyQuest (Австралія), Chinggis Warriors (Монголія), Fluxo (Бразилія), TYLOO (Китай), Lynn Vision (Китай), BESTIA (Аргентина), NRG (США).

2 стадія

Falcons (Саудівська Аравія), FaZe (США), 3DMAX (Франція), Virtus.Pro (Росія), paiN (Бразилія), FURIA (Бразилія), MIBR (Бразилія), M80 (США).

3 стадія

Vitality (Франція), MOUZ (Німеччина), Spirit (Росія), G2 (Іспанія), Aurora (Росія), The MongolZ (Монголія), Natus Vincere (Україна), Liquid (Нідерланди).

Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.