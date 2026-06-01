Перший Мейджор NiKo, крах Vitality та NAVI і багато рекордів: чому IEM Cologne Major 2026 став історичним

Знаєте, цей турнір розпочинався як завжди – серед учасників є Vitality, отже можна не дивитися. Переможець же очевидний...

Якщо ви думали так само, і таки проігнорували Мейджор в Кельні (один із найбільших турнірів в історії Counter-Strike), то ви зробили величезну помилку.

Але саме тому вам варто почитати цей матеріал – ми розповімо про всі історичні події, що відбулися на турнірі. А їх було багато.

Перша стадія – ганьба Бразилії, австралійське диво

Перед початком уточнення – фанати цю стадію вважають скоріше кваліфікацією, хоча офіційно це вже частина Мейджора. Усе через рівень команд, які стартують на цьому етапі. З цікавої для нас там була фактично лише B8 – українська організація.

"Бейти" виграли перші 3 поєдинки та достроково пройшли у наступний етап (для виходу треба 3 перемоги, а 3 поразки – виліт). Разом з ними без осічок пройшли і росіяни з BetBoom. Інших і згадувати не варто.

А от про що варто згадати, так про головну ганьбу турніру Gaimin Gladiators. Бразильський колектив вийшов на турнір... і вирішив змінити одного з гравців, запросивши титулованого, але вже забутого гравця fer – який востаннє грав 2 роки тому.

Для чого?

Мабуть, щоб вилетіти з розгромом на останньому місці, встановивши кілька антирекордів. Натомість австралійці з THUNDER dOWNUNDER (краще не гугліть цю назву) здивували всіх та стали улюбленцями публіки.

Команда рандомна, дивом вийшла на Мейджор. Деякі гравці паралельно мають звичайну роботу, а сам колектив виступає без клубу (!). Очевидно, що їх на 0:3 ставили майже всі. Але хлопці здивували та показали чудову гру. Звісно, далі не пройшли, але й закохали в себе своєю простотою.

Ну і, звісно, єдиний і неповторний камбек з 0:12 (грають до 13) на вирішальній мапі вирішального матчу етапу. Просто залишимо тут це:

Друга стадія – український Мейджор

А це вже звичний для сучасних фанатів старт Мейджору. Приємно, що тут опинилися дві українські організації – B8 з першого етапу та Monte. Обом не сильно пощастило із суперниками, проте обидві пройшли далі – 3:2.

Також далі пройшли і FUT – турецька організація, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов. Вони вийшли впевнено – 3:0. Школа NAVI недарма одна з найкращих (у FUT чотири гравці з академії NAVI).

А ще з другого етапу розпочинали свій шлях росіяни зі Spirit. Вони невдало провели старт сезону, через що і опинилися так низько, щоб грати з 2-го етапу, але всі розуміли, що "дракони" – фаворити на перемогу.

І вони це довели, на жаль. Пройшли етап 3:0, не програли жодної мапи, встановили рекорд за найменшою кількістю програних раундів. А їхній зірковий гравець встановив рекорд за найвищим рейтингом.

Хто розчарував?

Тут вже важко сказати. Більшого очікували від господарів турніру – німців з BIG, але вони зупинилися саме тут. Також неочікувано невдало виступили GamerLegion, які впевнено пройшли перший етап.

Найбільше ж розчарування – легендарні Astralis – рекордсмени Мейджорів за перемогами вилетіли з рахунком 1:3. Жахливий результат.

Третя стадія – а що відбулося?

От ми і дійшли до головного етапу перед плейоф. Ситуація красива – три українські організації, ще й українці у FUT. Такого не було ніколи (наприкінці 2025-го було 3 команди з України, але без українців в інших клубах).

З іншого боку було чотири російські команди та росіяни у Falcons. На жаль, їх забагато у кіберспорті. Але не будемо про них.

Як виступили українці?

B8 взагалі дивом дійшли до 3-го стейджу, тож їх більшість аналітиків ставили на 0:3. І цього разу були праві. Так, українці нав'язали боротьбу у поєдинку навиліт проти FUT, але вирішальну мапу програли 11:13.

Іншою командою на 0:3 стала російська PARIVISION. Їх, зокрема, вибили Monte – український клуб здолав росіян у сітці 0:1 та відправив їх на матч на виліт. Проте це була єдина перемога для Монастирища – команда вилетіла 1:3.

По грі все було чудово – але суперники... Monte програли двом учасникам цього плейоф (зокрема і майбутньому переможцю) та нещодавнім фіналістам Мейджора.

AZUWU might have just pulled off the BEST ACE of the Major so far 🥶 pic.twitter.com/teZKSWqjuo — Ozzny (@Ozzny_CS2) June 9, 2026

Крах NAVI: друга команда світу без плейоф

З іншого боку Natus Vincere відверто розчарували. "Народжені перемагати" підходили до турніру у статусі другої команди світу, але примудрилися навіть не вийти у плейоф.

Хоча і суперники були також важкими – всі, кому NAVI програли, грали у плейоф. Тим не менш, очевидно одне – команді необхідні заміни, якщо вона, звісно, хоче боротися за перемоги.

За винятком Natus Vincere, всі фаворити вийшли у плейоф, а також... BetBoom, які примудрилися дійти до чвертьфіналу з першого етапу (!), це сталося лише вдруге в історії CS2, та аргентинська 9z, яка примудрилася обіграти головних фаворитів Vitality.

Історична подія, адже раніше ніколи аргентинці не виходили у плейоф Мейджору.

Плейоф – найкращі чвертьфінали в історії?

У плейоф пройшли російські Spirit, BetBoom та Aurora, французька Vitality, бразильська Furia, аргентинська 9z, німецька G2 та Falcons із Саудівської Аравії. Сітка виглядала так:

Сітка плейоф

Як же пощастило бразильцям потрапити у легку сітку до фіналу. Вони своїм шансом скористалися без проблем. З іншого ж боку була заруба інших гігантів.

На G2 ніхто не ставив – команда рік тому втратила двох головних зірок, віддавши їх до Falcons. Залишилася в еліті, але вже без боротьби за титули. Але "самураї" дали шалений бій Spirit.

Виграли першу мапу без проблем, мали забирати другу, але віддали на овертаймах. І влаштували справжнє шоу на третій – 3 серії овертаймів, шалені клатчі та камбеки – саме G2 мали вигравати, але віддали гру та вилетіли.

Після такого до матчу Vitality – Falcons були шалені очікування. З одного боку, французи домінують на сцені півтора року та виграють майже все. З іншого – Falcons їхній криптоніт, який перемагає "бджілок" незвично часто.

Був ще один фактор, який додавав інтриги – напередодні старту Мейджора саудити підписали легендарного 36-річного капітана Фіна "karrigan" Андерсена. Його стрільба відверто слабка, але досвід – шалений.

Як виявилося, він став вирішальним. По грі Vitality були кращими та мали б вигравати 2:0 чи 2:1, але як же karrigan гарно відіграв вирішальну мапу. Не за рейтингом, за читанням гри. Він передбачав всі дії суперника, через що команда забирала те, що не забирається. І вирвала перемогу 13:11!

Емоції капітана Vitality після вильоту ApEX crying in the quarters wasn't about losing a match.

It was watching the Astralis GOAT debate stay alive forever.

3 majors + 2 Grand Slams vs 4 majors + 1 Grand Slam. The three-peat would've ended it.

Be honest — who's actually the GOAT team? 🐐 pic.twitter.com/GK2kP12hm6 — csgofast (@csgofast_x) June 20, 2026

Такі чвертьфінали підняли планку на найвищий рівень. І якщо для Furia півфінал був теж прохідним, то матч Spirit – Falcons був тіньовим фіналом – і за грою, і за емоціями.

Знову три мапи, знову овертайми, знову сенсаційна перемога "соколів". karrigan – найгірший в історії гравець за K-D (кількістю вбивств відносно смертей), але саме він вивів Falcons у фінал – перший в історії.

І наскільки плейоф був легким для Furia, настільки легким виявився фінал для Falcons. "Соколи" розгромили суперників 3:0, без шансів на жодній мапі. І це – історія!

Чому ще Мейджор в Кельні став легендарним?

Перше і головне – на ньому не перемогли Vitality. Чемпіони останніх двох Мейджорів, найкраща команда 2025 року, найкраща команда в історії (?), переможці двох ESL Grand Slam (найбільша нагорода, коли команді видають злитки золота вартістю 1 млн доларів за серію перемог). У це було дуже важко повірити. Тепер питання найкращих не таке очевидне.

Друге – не менш головне – вперше перемогу на головному турнірі святкував Нікола "NiKo" Ковач. NiKo змагається на професійному рівні з 2013-го та вже 10 разів поспіль потрапляє у топ-20 найкращих гравців року. Тим не менш, попри свій зірковий статус, він досі не вигравав Мейджор, хоча кілька разів грав у фіналі.

NiKo підіймає омріяний трофей Мейджора We dreamed of it. We fought for it. Now, we live it 🏆🦅 pic.twitter.com/LqHR7L6LFa — Falcons Esports (@FalconsEsport) June 21, 2026

Третє – karrigan. Унікальна людина. Фіну вже 36 років, він роками перебуває на дні за рейтингом, провів найгірший сезон в історії гри на тір-1 турнірі, але якимось дивом стабільно виходить у фінали Мейджора – в CS2 був уже в 4 фіналах з 5, але вперше виграв. І став найстаршим володарем цього титулу.

На піку фінал переглядало понад 2,7 мільйона людей – це рекорд турніру, рекорд в CS2, а також абсолютний рекорд гри (!). Хоча фінал був без боротьби... Історія!

Тренер Falcons Денні "zonic" Соренсен став єдиною людиною в історії, що вигравала Мейджори 6 (!) разів. До цього були 4 – з Astralis та 1 з Vitality. Хоча його тренерство зараз сприймається як жарт.

Цей турнір вже легендарний, і такого хотіли від найбільшого Мейджора останніх років. Шкода лише, що фінал був неконкурентним, і що серед тріумфаторів є двоє росіян.

Що далі?

Майже місяць перерви, а потім старт нового сезону, одразу з низки топових турнірів. Цікаво, як зміниться сцена після Мейджора...

Новий сезон має бути дуже гарячим.