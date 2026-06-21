У Кельні відбулося диво: Falcons вперше в історії стали чемпіонами Мейджора

У неділю, 21 червня, відбувся вирішальний матч головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026. Між собою зустрічалися Falcons та Furia.

Зустріч завершилася розгромом від саудівського клубу з рахунком 3:0.

Гра проходила у форматі Во5 та розпочалася з вибору бразильців (Mirage). Його, а також власну мапу Anubis "соколи" забрали з ідентичним рахунком 13:8. Вирішальним виявилося Inferno, на якому Falcons виграли 13:10.

Таким чином Falcons, які були створені наприкінці 2020 року, вперше в історії стали чемпіонами Мейджора. Та головне, що вперше перемогу на головному турнірі святкував Нікола "NiKo" Ковач.

NiKo змагається на професійному рівні з 2013-го та вже 10 разів поспіль потрапляє у топ-20 найкращих гравців року. Тим не менш, попри свій зірковий статус, NiKo досі не вигравав Мейджор, хоча кілька разів грав у фіналі.

Зауважимо, що головним фактором перемоги Falcons стала зміна капітана напередодні турніру – до команди доєднався легендарний 36-річний Фін "karrigan" Андерсен, який вже вигравав Мейджор.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Гранд-фінал, 21 червня

Falcons (Саудівська Аравія) – FURIA (Бразилія) 3:0

Зауважимо, що Falcons на шляху до трофея обіграли всіх фаворитів на трофей – у груповому етапі здолали NAVI, у чвертьфіналі сенсаційно вибили Vitality, а у півфіналі здолали росіян зі Spirit.

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір з рахунком 0:3 у третьому стейджі. До цього клуб пройшло перший етап (3:0) та другий (3:2).

А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф (1:3). Команда з Монастирища стартувала з другого стейджу, який також здолала з рахунком 3:2.

В останній день групового етапу турнір покинули останні наші представники: найкраща українська організація NAVI, а також турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.