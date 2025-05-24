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Зінченко зіграє за власну команду на турнірі з Counter-Strike 2

Микола Дендак — 24 травня 2025, 20:47
Зінченко зіграє за власну команду на турнірі з Counter-Strike 2
Олександр Зінченко
Getty Images

Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко невдовзі має провести гру у складі кіберспортивної команди Passion UA, якою він володіє.

Про це повідомляє портал HLTV.

Гравець доєднається до команди у матчі за вихід у плейоф онлайн-турніру CCT Season 3 Europe Series 2 проти української TNL. Він на другій мапі замінить Сергія "DemQQ" Демченка.

Скріншот
Скріншот

Нещодавно Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

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Раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров, Едуард "zeRRoFIX" Петровський та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор, залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

Олександр Зінченко Counter-Strike 2 Passion UA

Олександр Зінченко

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