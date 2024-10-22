NAVI встановили особистий рекорд за часом перебування на вершині світового рейтингу

Українська організація Natus Vincere продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.

До цього рекордом для "народжених перемагати" була серія з 4 тижнів на першому місці. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Зауважимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і відтоді лише двічі втрачали першу позицію.

За цей час команда зіграла у 6-й фіналах поспіль та наблизилася до неймовірного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році). Вони також близькі до того, щоб повторити неймовірний рекорд FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

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У NAVI також триває цікава серія з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз.

Зокрема, Natus Vincere здобули перемоги на турнірах Esports World Cup, ESL Pro League 20 та IEM Rio 2024.