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NAVI встановили особистий рекорд за часом перебування на вершині світового рейтингу

Микола Дендак — 22 жовтня, 16:17
NAVI встановили особистий рекорд за часом перебування на вершині світового рейтингу

Українська організація Natus Vincere продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.

До цього рекордом для "народжених перемагати" була серія з 4 тижнів на першому місці. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Зауважимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і відтоді лише двічі втрачали першу позицію.

За цей час команда зіграла у 6-й фіналах поспіль та наблизилася до неймовірного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році). Вони також близькі до того, щоб повторити неймовірний рекорд FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

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У NAVI також триває цікава серія з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз.

Зокрема, Natus Vincere здобули перемоги на турнірах Esports World Cup, ESL Pro League 20 та IEM Rio 2024.

Natus Vincere Navi Рекорд HLTV

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