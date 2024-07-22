NaVi стали переможцями Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) перемогла G2 (6) у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці невдало розпочали мапу Ancient (вибір суперників), проте змогли вирівняти гру та навіть перевести її в овертайми, де сильнішою виявилася німецька команда.

Другою мапою став Nuke (пік NaVi), який на початку йшов у напруженій боротьбі, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте після зміни сторін "народжені перемагати" почали домінувати, і не віддали суперникам жодного раунду.

Тож все вирішувалося на десайдері Inferno. Її українці розпочали дуже впевнено, і завершили першу половину з комфортною перевагою (9:3), яку вони, зрештою, реалізували.

Esports World Cup 2024

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Призовий фонд — $1 000 000

Фінал, 21 липня

Natus Vincere (Україна) — G2 (Німеччина) 2:1 (14:16 Ancient, 13:6 Nuke, 13:6 Inferno)

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.