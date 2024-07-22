Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NaVi стали переможцями Esports World Cup 2024

Микола Дендак — 22 липня, 00:10
NaVi стали переможцями Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) перемогла G2 (6) у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці невдало розпочали мапу Ancient (вибір суперників), проте змогли вирівняти гру та навіть перевести її в овертайми, де сильнішою виявилася німецька команда.

Другою мапою став Nuke (пік NaVi), який на початку йшов у напруженій боротьбі, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте після зміни сторін "народжені перемагати" почали домінувати, і не віддали суперникам жодного раунду.

Тож все вирішувалося на десайдері Inferno. Її українці розпочали дуже впевнено, і завершили першу половину з комфортною перевагою (9:3), яку вони, зрештою, реалізували.

Esports World Cup 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд — $1 000 000
Фінал, 21 липня

Natus Vincere (Україна) G2 (Німеччина) 2:1 (14:16 Ancient, 13:6 Nuke, 13:6 Inferno)

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

G2 Natus Vincere Navi Валерій B1t Ваховський B1ad3 Counter-Strike 2 Esports World Cup 2024

G2

NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024
G2 в оновленому складі вийшли у фінал Esports World Cup 2024
G2 перемогли Vitality та стали переможцями IEM Dallas-2024
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Визначився суперник NAVI у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Останні новини