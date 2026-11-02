NAVI перемогли Falcons на старті IEM Beijing 2026
Natus Vincere перемогли Falcons на старті групового етапу IEM Beijing 2026.
Протистояння завершилось із рахунком 2:0 за мапами на користь українців. Спочатку "Народжені перемагати" виграли 13:5 на Ancient, а згодом перемогли представників Саудівської Аравії і на Mirage – 13:11.
Найкращим гравцем матчу став Ігор w0nderful Жданов, який зібрав 38 вбивств за 19 смертей.
В наступному матчі на NAVI очікує протистояння із переможцем пари FURIA – Faze Clan: у випадку перемоги українці вийдуть у плейоф турніру.
IEM Beijing 2026 триватиме до 8 листопада, а загальний призовий фонд змагання складає 1.25 млн доларів.
Раніше повідомлялось, що "Народжені перемагати" вилетіли з PGL Masters Bucharest 2026 на стадії чвертьфіналу, але гарантували собі участь у Мейджорі.