Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI перемогли Falcons на старті IEM Beijing 2026

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 16:05
NAVI перемогли Falcons на старті IEM Beijing 2026
NAVI

Natus Vincere перемогли Falcons на старті групового етапу IEM Beijing 2026.

Протистояння завершилось із рахунком 2:0 за мапами на користь українців. Спочатку "Народжені перемагати" виграли 13:5 на Ancient, а згодом перемогли представників Саудівської Аравії і на Mirage – 13:11.

Найкращим гравцем матчу став Ігор w0nderful Жданов, який зібрав 38 вбивств за 19 смертей.

В наступному матчі на NAVI очікує протистояння із переможцем пари FURIA – Faze Clan: у випадку перемоги українці вийдуть у плейоф турніру.

IEM Beijing 2026 триватиме до 8 листопада, а загальний призовий фонд змагання складає 1.25 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що "Народжені перемагати" вилетіли з PGL Masters Bucharest 2026 на стадії чвертьфіналу, але гарантували собі участь у Мейджорі.

Navi

Navi

NAVI перемогли росіян та вийшли у плейоф PGL Masters Bucharest 2026
Капітан NAVI отримав умовне ув'язнення за податкове шахрайство
BetBoom перемогла NAVI на PGL Masters Bucharest, але українська команда ще бореться за плейоф
NAVI продовжили контракт з узбекистанським гросмейстером Абдусатторовим
NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA

Останні новини