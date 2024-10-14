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NAVI лідирують за кількістю трофеїв з CS2 у 2024 році

Микола Дендак — 14 жовтня, 22:48
NAVI лідирують за кількістю трофеїв з CS2 у 2024 році

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) здобула впевнену перемогу над німецькою організацією MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Для "народжених перемагати" це вже 4-й титул у 2024 році. Першим трофеєм команди став дебютний мейджор в історії CS2 – PGL Copenhagen Major. Також NAVI вигравали на Esports World Cup та ESL Pro League 20.

За цим показником вони обійшли російську організацію Team Spirit (3 титули). Востаннє стільки перемог за 1 календарний рік було у 2021 році.

Зауважимо, що для NAVI це був уже шостий фінал поспіль. Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

До того ж, після перемоги в Ріо, NAVI продовжили цікаву серію з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Navi Team Spirit Counter-Strike 2

Natus Vincere

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