NAVI переграли BETBOOM в матчі за третє місце на IEM Beijing 2026

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу в матчі за третє місце проти росіян BETBOOM.

Поєдинок завершився із рахунком 2:0 за мапами.

На Mirage "Народжені перемагати" тріумфували 13:6, а на Ancient менш переконливо, але все одно без особливих проблем – 13:9.

We finish 3rd at #IEM Beijing 2026! #navination https://t.co/uOJ2wuIZZb — NAVI (@natusvincere) November 8, 2026

Найкращим гравцем матчу став Валерій "b1t" Ваховський, який записав на свій рахунок 37 фрагів за 19 смертей. З майже аналогічною статистикою завершив протистояння Ігор Жданов – 38:22.

Завдяки цій перемозі український клуб заробив 30 тисяч доларів призових для гравців та 130 тисяч на команду.

Для "народжених перемагати" цей турнір став одним з найуспішніших за цей рік – до цього до четвірки найкращих колектив з України виходив на IEM Atlanta 2026 у травні.

Зазначимо, що ця перемога над BETBOOM стала реваншем за поразку на PGL Masters Bucharest 2026 в третьому раунді – тоді Natus Vincere все ж вийшли до плейоф, але залишили турнір у чвертьфіналі.